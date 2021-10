«Ich fühle mich so alt, wie ich bin – und fühle mich gut dabei»

mit Michael von der Heide sprach Jérôme Stern

Michael von der Heide feiert sein dreifaches Jubiläum mit einem grossen Konzert in seinem Geburtsort Amden. Am Konzerttag wird er 50, vor 30 Jahren begann er seine Bühnenkarriere, und vor 25 Jahren veröffentlichte er sein erstes Album. Während des Lockdowns habe er sich nützlich machen wollen und vermehrt in seinem Beruf als Pflegefachmann gearbeitet. Auf seiner Jubiläums-CD «Echo» präsentiert er sich in allen Facetten seines langen Musikschaffens.