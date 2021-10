Neue Erklärvideos zu südostschweizer Unesco-Welterbestätten

Insgesamt 13 Natur- und Kulturgüter zählen zum Unesco-Welterbe in der Schweiz, wie der Verein World Heritage Experience Switzerland (WHES) in einer Mitteilung schreibt. Diese 13 Stätten, zu denen die Tektonikarena Sardona, die Albula/Berninastrecke der Rhätischen Bahn und Benediktinerinnen-Kloster St. Johann in Müstair gehören, werden nun in neuen Erklärvideos genauer in Augenschein genommen.