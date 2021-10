DIE SAUNAWELT ZUM TRÄUMEN

Die Tamina Therme Bad Ragaz hat in einem, rund viereinhalb Monate dauernden Umbau die Innenräume des Saunabereichs komplett erneuert. Freuen Sie sich auf ein neues und exklusives Wellness-Erlebnis für alle Sinne. Nutzen Sie die Vielfalt der atemberaubenden Saunawelt und nehmen Sie sich Zeit für das Wechselspiel zwischen Hitze, Abkühlung und Ruhe. Entspannen Sie in den aussergewöhnlichen Saunen oder beleben Sie Ihre Sinne während eines Sauarituals, bevor Sie sich der wohltuenden Ruhe am idyllischen Naturteich hingeben.

Sauna-Vielfalt auf 1’900 m2

Entdecken Sie die 1’900 m2 grosse Saunawelt, die Saunagängerherzen höherschlagen lässt. Ob Skandinavien-Feeling in den Kelo-Häusern, ein reinigendes Körperpeeling in der lettischen Pirts-Sauna oder eine Hamam-Anwendung im 24 m2 grossen Dampfbad – erkunden Sie die atemberaubende Saunawelt. Lassen Sie sich zur Abkühlung vom mystischen Sprühnebel umhüllen oder tauchen Sie ein ins 16 °C erfrischende Thermalwasser-Becken.