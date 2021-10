Was das «Cordon Bleu» mit einer Geliebten, einem Schiffskoch und dem Ort Brig zu tun hat

So schliff die gewiefte Dame ihr Messer, setzte an und schnitt das Schweinscarré in sechzig statt in dreissig Stücke. Den Verlust an Volumen ersetzte sie mit Walliser Rohschinken und Käse. Scheibchenweise füllte die Köchin damit das Schnitzel. Schliesslich hüllte sie ihre Kreation in eine Panade und servierte sie den Gästen. Eine tolle Idee, wie sich später herausstellte.