Hohe Coronazahlen mit und ohne Impfung

In der Region Prättigau/Davos häufen sich momentan die Coronafälle. Allein am Mittwoch wurden 13 neue Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl der aktiven Fälle in der Region beläuft sich somit – Stand 6. Oktober – auf 54 Personen. Ähnlich ist die Situation in der Surselva. Hier sind die Coronazahlen in den letzten zwei Wochen beinahe explosionsartig gestiegen. Seit dem 27. September hat sich die Anzahl aktiver Fälle von 12 auf 61 mehr als verfünffacht. Damit machen die Fallzahlen der beiden Regionen rund die Hälfte der zurzeit aktiven 228 Fälle im Kanton aus, wie die Kommunikationsstelle Coronavirus des Kantons Graubündens auf Anfrage erklärt.