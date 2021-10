Für drei Tage auf der sicheren Seite

Einmal mehr beweist das Bündner Gesundheitsamt, dass es beim Coronavirus bereit ist, neue Wege zu beschreiten. Graubünden war der erste Kanton mit Impfbussen. Der erste Kanton mit umfassenden Pooltests in den Schulen. Und auch die Betriebstestungen sind mit rund 2000 teilnehmenden Betrieben erfolgreicher als anderswo. Bei diesen Betriebstests geht der Kanton jetzt noch einen Schritt weiter: «Ab Dienstag, dem 12. Oktober, können Personen, die an einem solchen Test teilnehmen, auch ein Zertifikat beantragen», sagte Martin Bühler, Chef des kantonalen Führungsstabes, am Freitag an der Pressekonferenz des Gesundheitsamts.