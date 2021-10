Freiwillige hegen und pflegen den Bergwald in der Val Clavaniev

Die Freiwilligen würden unter Anleitung eines ausgebildeten Projektleiters der Stiftung und von Gruppenleitern begleitet und betreut, heisst es weiter. In diesem Jahr bauen die Freiwilligen sogenannte Bermen, also Terrassen, die in den Hang gegraben werden, damit kleinere Bäume besser wachsen können. Sie leiden so auch weniger stark unter dem Schneedruck. Auf diesen Bermen sollen Fichten gepflanzt werden.