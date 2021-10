Jassen leicht gemacht mit Monika Fasnacht

Kein anderes Kartenspiel ist in der Schweiz wohl so beliebt wie Jassen. So populär, dass es sogar seit Ende der 60-Jahre eine eigene Fernsehsendung im Schweizer Fernsehen dazu gibt, den «Samschtig-Jass». Sie ist die älteste noch ausgestrahlte Unterhaltungssendung Europas und gilt als eine der erfolgreichsten Fernsehsendungen des Landes. Die Sendung pflegt die Jasskultur der Schweiz, lässt die Zuschauer am Spiel teilhaben und bringt drei Generationen an einen Tisch. Eine Frau prägte diese Sendung und das Jassen in der Schweiz besonders: Monika Fasnacht.