Das lange Warten auf einen Schrebergarten

In Chur gibt es rund 400 Schrebergärten. Diese befinden sich in der Nähe des Tierheims und im Churer Rheinquartier. Wer einen dieser Gärten bewirtschaften möchte, muss jedoch einige Jahre warten. Das wurde diese Woche in der Facebook-Gruppe «Du bisch vu Chur, wenn …» heiss diskutiert. So schrieb ein verärgerte Person beispielsweise, dass sie seit acht Jahren auf der Warteliste stehe. Vor ihr stünden jedoch 149 weitere Interessierte. Eine andere Facebook-Nutzerin wartet ebenfalls seit acht Jahren, obwohl ihr einst gesagt wurde, dass die Wartezeit rund sechs Jahre betrage.