Auf zu den Davoser Jöriseen

Ein weiteres Highlight im Herbst ist das Scheiden-Wollgras, auch Moor-Wollgras genannt. Die weissen Plüschpflanzen sehen aus wie Schnee. Auch an der Aussicht auf das Jörihorn und das Flüela Weisshorn kann man sich fast nicht sattsehen. Auf dem Rückweg zum Wägerhus über die Winterlücke kommt man an weiteren kleinen Seen vorbei. Sind die Seen ausser Sicht, zieht sich die Wanderung noch ungefähr zwei Stunden. Ein Unterfangen, das sich auf alle Fälle lohnt.