Wenn die Social-Media-Giganten nicht mehr funktionieren

Nicht mehr erreichbar sein – in der heutigen Zeit kaum vorstellbar. Am Montagabend traf dies jedoch ein, zumindest bei denjenigen, die auf den Social-Media-Kanälen Facebook, Whatsapp oder Instagram unterwegs sind. Eine fehlerhafte Konfigurationsänderung sei der Grund für den fast sechsstündigen Ausfall gewesen, teilte Facebook mit. Die 3,5 Milliarden Nutzerinnen und Nutzer hatten in dieser Zeit keinen Zugriff auf die Apps, darunter auch Bündner Unternehmen und Influencer. Sie hat der Totalausfall jedoch kaum getroffen.