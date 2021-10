Bleiben Sie zu Hause

Die Klimadebatte hat inzwischen auch in der Schweiz wieder an Fahrt aufgenommen. Die Erkenntnis, dass unser Lebensstil dazu führt, dass wir unsere Umwelt eher schnell als langsam, aber sicher zugrunde richten, beschränkt sich längst nicht mehr nur auf schwedische Klimaaktivistinnen und Sitzstreiker an der Zürcher Uraniastrasse. Auch die Botschaft, dass der Verkehr einen erheblichen Beitrag an die Klimaerwärmung leistet, ist in den meisten Köpfen angekommen.