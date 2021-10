Eine Kartoffelernte wie anno dazumal

In San Jon ist an diesem Samstagmorgen viel los: Pferde wiehern, Mädchen striegeln ihren vierbeinigen Lieblinge, eine Reitlehrerin instruiert eine Gruppe im Paddock, Hunde wuseln herum, Gäste trinken noch einen Kaffee auf der Terrasse. Um zehn Uhr kommen noch die Erntehelfer und Erntehelferinnen hinzu, Einheimische und Auswärtige, Junge und Alte, Männer und Frauen. Seit dem Frühling gibt es hinter dem Pferdehof San Jon einen zehn Are grossen Kartoffelacker. Jetzt sind die Kartoffeln reif und die Ernte kann beginnen.