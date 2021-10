Drei neue Testcenter in Glarner Feriendestinationen

Rechtzeitig auf die Herbstferien öffnen am Mittwoch drei neue Covid-Testcenter in Braunwald, Elm und Filzbach, initiiert und betrieben durch Visit Glarnerland. Dies teilen die Verantwortlichen mit. «Wir wollen unseren Gästen vor Ort einen Service bieten, damit sie ihre Ferien im Glarnerland möglichst unkompliziert verbringen können», erklärt Fridolin Hösli, Geschäftsführer von Visit Glarnerland in der Mitteilung. Gleichzeitig würden die Testkapazitäten für die Öffentlichkeit erweitert, denn das Angebot stehe auch der einheimischen Bevölkerung offen.