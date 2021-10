Auf den Spuren von Luca Hänni und Loco Escrito

Im Tonstudio Klangstark in Chur tauchen Kinder ab 10 Jahren in einem halbtägigen Schnupperworkshop in die Welt von Werbung, Hörspiel und Trickfilm ein und schlüpfen dabei in verschiedene Rollen und toben sich vor dem Mikrofon aus. Die Kinder schnuppern echte Musikstudio-Luft, wie es vor ihnen auch schon Loco Escrito oder Luca Hänni taten.