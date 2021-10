Willkommen in der TRIANGEL-Genusswelt

Regionale Wild-Köstlichkeiten

Apropos regionale Vorzüge. In den Genuss – ha, das ist unser Wikipedia-Nachschlagwort schon wieder – solcher kommt man im Restaurant TRIANGEL in diesen Tagen ganz besonders. Nämlich im Rahmen diverser Wildspezialitäten, die Memo und sein Team noch bis Mitte, Ende Oktober auf der Karte stehen haben. Denn hier kommt nur von auserwählten Jägern aus der Region erlegtes Wild auf den Tisch. Zubereitet von der TRIANGEL-Küchencrew in den klassischen, innovativen, sprich besten Wildvarianten, die man sich vorstellen kann. Ein Muss wäre da zum Beispiel das köstliche Hirschpfeffer, für das viele Gäste auch schon mal einen etwas längeren Weg nach Paspels auf sich nehmen. Oder der prachtvolle Rehrücken, der einem schon beim Gedanken daran das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt. Oder natürlich das auf dem «Josper»-Holzkohlegrill zubereitete Hirschfilet, dass es in dieser Art wohl nirgendwo sonst gibt. Oder… Ach was, am Besten du schaust einfach selber einmal im TRIANGEL vorbei und geniesst gleich selbst eine dieser wunderbaren Wild-Köstlichkeiten. Es lohnt sich, versprochen.

So, ihr habt es wohl schon längst gemerkt. Gründe für einen Besuch im Restaurant TRIANGEL in Paspels gibt es viele. Und jeder einzelne Besuch führt zu genau dem, was wir am Ende des Tages ja alle suchen wenn wir ein Restaurant betreten - dieser einzigartigen, positiven Sinnesempfindung, die mit körperlichem und/oder geistigem Wohlbehagen verbunden ist. Ihr wisst schon…