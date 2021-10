So geht ihr sicheren Pfades in den goldenen Herbst

Das Wetter in den Bergen vorauszusagen, ist schwierig genug. Der Herbst macht es einem nicht leichter. Für herbstliche Wanderungen kleidet man sich daher am besten nach dem Zwiebelprinzip. Hierbei werden verschiedene Schichten von Kleidungsstücken übereinandergetragen – sodass sie nach und nach ausgezogen werden können. Ganz so, wie es die aktuelle Bedingung erfordert. So kann eine Fleecejacke über dem Shirt für zusätzliche Wärme sorgen, etwa frühmorgens, abends oder bei längeren Pausen. Gegen unerwarteten Schauer sollte eine wind- und regenabweisende Jacke mit ins Gepäck.