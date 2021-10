Humor im Ort

Für die humorvolle Unterhaltung sorgen dabei die Comedy-Grössen Helga Schneider, Guy Landolt, Kiko und allen voran Claudio Zuccolini.

Zugegeben, der diesjährige Sommer gab nicht gerade viel zu lachen. Trist, trüb, kalt, nass und ungemütlich war die vorherrschende Wetter- und somit nur all zu of auch Stimmungslage im Land. Das kann schon mal auf’s Gemüt schlagen. Grund genug, wenigstens dem Herbst mit einem herzhaften Lachen zu begegnen. Wie das gehen soll? Nach dem Verein Kultur im Ort in Bad Ragaz (siehe Infobox) am besten mit einer ordentlichen Portion Humor. So organisiert der Verein bereits zum zweiten Mal nach 2019 eine grosse Comedy Gala im Kursaal des Grand Resorts Bad Ragaz. «Nach unseren durchwegs positiven Erfahrungen 2019 haben wir uns entschlossen, auch in diesem Jahr wieder eine Comedy Gala durchzuführen», erklärt Bianca Wüst von Kultur im Ort. Und dass dieser Anlass tatsächlich jede Menge Grund zum Lachen geben dürfte, dafür stehen schon alleine die Namen der mitwirkenden Kabarettistinnen und Kabarettisten. Helga Schneider, Guy Landolt, Kiko und Claudio Zuccolini werden am 24. Oktober im Kursaal für Unterhaltung und gute Laune sorgen.

Kabarettistische Sonnenseiten

«Dieses Weibsstück ist eine Klasse für sich. Ein Gag-sicherer Bühnenprofi mit durchdachtem Alter Ego.» Das schrieb das «St. Galler Tagblatt» über Helga Schneider alias Regula Esposito. Tatsächlich scheint Espositos Bühnenfigur kein zwischenmenschliches Thema zu heiss, um es nicht ordentlich durch den Kakao zu ziehen. So auch in ihrem aktuellen Programm «MISTSTÜCK», mit dem sie an der Bad Ragazer Comedy Gala zu sehen sein wird. Im vierten Soloprogramm von Helga Schneider ist jede einzelne Pointe biozertifiziert und nachhaltig. Denn die Bühnenheldin geht auf grosse Entsorgungstour: Sie entrümpelt ihr Leben, putzt weg, entsorgt ihre Altlasten und poliert ihre Sonnenseiten.

Sonnenseiten hat derweil auch der Thurgauer Stand-up-Comedian Kiko. Nicht nur aufgrund seiner fröhlichen Erscheinung, sondern auch wegen seiner aus einer einzigartigen Mischung aus Witz und Charme bestehenden Bühnenpräsenz. So berichtet er in seinem ersten abendfüllenden Bühnenprogramm «Kiko Solo» authentisch und herrlich selbstironisch von seinen Erlebnissen. Denn Kiko sieht den Witz in Alltagssituationen, er verpackt Tragik mit seiner optimistischen lockeren Art in leicht verdauliche Geschichten, überrascht mit spontanen Einlagen und wickelt dabei jedes Publikum mit seiner einnehmenden Art um den Finger. Einer einnehmenden Art, der wohl auch das Bad Ragazer Publikum erlegen sein wird.