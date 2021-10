Diese Bündner Sommelières und Winzer gehören zu den Besten ihres Fachs

Die besten Winzer und Sommeliers der Schweiz stehen fest. Die Fachjury des Sommelierverbands Deutschschweiz (SVS) traf aus 100 Sommelières und 150 Winzern eine Vorwahl. Das anonyme Wahlgremium aus 50 renommierten Weinjournalisten, Gastrokritikerinnen, Fachpersonen, Gästen und Mitgliedern des Sommelierverbandes vergab in einem zweiten Schritt Punkte an die Nominierten. Daraus ergab sich ein Rating, das die «fähigsten Sommeliers und Winzerinnen der Schweiz vereint und für junge Nachwuchstalente eine Vorbildfunktion und Motivation darstellt», so der Verband. Entstanden sind schliesslich zwei Ratings: eines für den «Winzer des Jahres SVS 2021» und eines für den «Sommelier des Jahres SVS 2021».