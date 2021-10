DER GAST STEHT IM MITTELPUNKT

Geniessen mit allen Sinnen: die neue Erlebniskarte Um den Gästen das Geniessen und Erleben aller Betriebe der AlpinTrend Gruppe noch einfacher und bequemer zu machen, gibt es jetzt die neue Erlebniskarte. Die Erlebniskarte ist in jedem AlpinTrend-Betrieb, im Büro der AlpinTrend-Gruppe an der Voa Principala43 in Lenzerheide sowie online über alpintrend.ch erhältlich. Einfach das gewünschte Guthaben (20Franken Mindestbetrag) aufladen und geniessen, wann immer der Sinn danach steht. Übrigens: Im Oktober und November schenkt AlpinTrend beim Kauf einer Erlebniskarte ab einem Wert von 100 Franken bis max. 500 Franken 20 % des Gegenwerts zusätzlich. Kauft der Gast die Erlebniskarte online, kann der Promocode #EINFACHSO eingegeben werden und die 20 % werden automatisch abgezogen. Raum für Entfaltung Dass die AlpinTrend-Gruppe auch in der Mitarbeiterförderung innovative Wege beschreitet, beweist seit diesem Sommer das Restaurant «Heimberg». War der Betrieb bisher nur in den Wintermonaten geöffnet, so begrüsste ein junges, motiviertes Team erstmals auch im Sommer seine Gäste. Das Besondere ist, dass das Restaurant in Eigenverantwortung von jungen Nachwuchskräften und Praktikantinnen geführt wird: Paula Traffelet, Anna Zeltner und Nathalie Köhler konnten in diesem Sommer wertvolle Praxiserfahrungen sammeln, Kalkulationen, Bestellungen und Planungen selber erstellen, ebenso Event- und Dienstpläne. Unterstützt und gecoacht wurden sie von Elias Leu, Gastgeber im Hotel «Lenzerhorn» und Delegierter des Verwaltungsrats der AlpinTrend AG, sowie Michael Lüth, Küchenchef im Hotel «Lenzerhorn». Alle drei Nachwuchskräfte wurden jetzt in eine Festanstellung übernommen. In der nächsten Sommersaison wird das jetzige Sommerkonzept weitergeführt. Die Möglichkeiten, die Nachwuchskräften durch die Führung des Restaurants in Eigenregie geboten werden, machen die Branche auch für andere Berufseinsteiger interessant.