Vorhang auf für die swingenden Bergratten

Nach einjähriger Pause präsentieren Jörg Guyan, André Renggli und Hampa Rest wieder drei Big Band Swing Events à la Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. und Dean Martin im GKB Auditorium in Chur. Das Erfolgsrezept der bisher immer ausverkauften Shows: Zeitlose Musik, bezaubernde Atmosphäre und erstklassige Kulinarik.

Ein freudiges Wiedersehen

«Nach der erlebten Zwangspause freuen wir uns mit dem gesamten Profi-Ensemble dieses Jahr doppelt und dreifach auf das Wiedersehen mit unseren Gästen», bestätigt Jörg Guyan. Gemeinsam mit André Renggli und Hampa Rest wird er als Gastgeber auch dieses Jahr singend durch den Abend führen und für gute Laune sorgen.

Ein Fest für die Ohren

Begleitet wird das swingende Trio durch die ALLEGRA Big Band unter der Leitung von Carlo Schöb und das Streicherensemble MRP Strings unter der Leitung von Konzertmeisterin Barbara Kubli. Geplant ist auch ein zusätzlicher Farbtupfer mit den Duettpartnerinnen Any Sabadi (erstmals dabei), Uschi Palmisano und Isabel Rest.

Ein kulinarischer Hochgenuss

Die Gäste können zwischen zwei Shows mit unterschiedlichen kulinarischen Konzepten auswählen. Swing & Snacks mit Konzertbestuhlung am Donnerstag bietet unverfälschten Musikgenuss und köstliche Apéro-Häppchen. Swing & Dine am Freitag und Samstag ist Show und Galadinner in einem. An 8er-Tischen wird ein köstliches 4-Gang-Menü serviert. Daniel Durrer, Jürg Stauffer und das Team des Restaurant Va Bene in Chur freuen sich die Mountain-Rat-Pack-Gäste zu verwöhnen.