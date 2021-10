«Ich wollte einen Hund züchten, der einen Beruf hat»

Dass es in Graubünden Trüffel hat, hat sie per Zufall gemerkt. «Mein Hund hat einen entdeckt. Dann hab ich gesehen, dass es sich um einen Trüffel handelt.» Sie habe davor bereits vier Lagotto-Hunde gehabt, die aber keinen Spass an der Trüffelsuche gehabt hätten. «Also ich wusste jedenfalls nicht, ob sie das mögen. Ich habe es auch nicht gefördert.» Erst als die Schwester ihres Hundes begonnen habe, Trüffel auszugraben, habe sie sich gedacht, dass ihr Hund das sicher auch könne. In Graubünden gäbe es nur schwarze Trüffel. «Es hat jedenfalls niemand je einen weissen Trüffel hier gefunden.»