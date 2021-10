Der Neubau der Marti AG erhält den 3. Preis für Architektur in Holz

Alle drei Jahre zeichnet der Prix Lignum die besten neuen Arbeiten mit Holz aus – vom Möbel über den Innenausbau bis zur ganzen Wohnsiedlung. Unter 15 Rängen aus fünf Grossregionen vergibt die Jury drei nationale Preise: Gold, Silber und Bronze. Gold geht dieses Jahr an die Wohnüberbauung Maiengasse in Basel, Silber an das Landwirtschaftliche Zentrum St. Gallen in Salez und Bronze an eine Aufstockung in Vevey. Ein einfaches Möbel und ein Innenausbau erhalten den erstmals durchgeführten Sonderpreis Schreiner. Insgesamt wurden 530 Arbeiten eingereicht.

Auf nationaler Ebene wurden die Preise am Donnerstag, regional am Freitag vergeben. Im Verlag Hochparterre erscheint dazu ein Themenheft in drei Sprachen mit der Vorstellung aller 41 Preisträger als Beilage zur nächsten Ausgabe des Architekturmagazins.

Alle eingereichten Projekte werden auf der Prix-Lignum-Website präsentiert, und eine Wanderausstellung zeigt die Preisträger bis Ende 2022 in allen Landesteilen. (mar)