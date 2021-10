Beton statt Leinwand und Kinosessel

Aber bevor die Besucherinnen und Besucher auch nach Abschluss aller Bauarbeiten in den Kinosesseln Platz nehmen können, müssen sie erst einmal ein Billett an der Kasse lösen. Diese wird sich einmal im obstersten Stock des Gebäudes befinden, wie Domenig erzählt. Auch das scheint noch in weiter Ferne, denn momentan ist das Gebäude noch nicht einmal völlig überdacht. Davon zeugen auch die grossen Wasserlachen, die sich wie Teppiche über den Betonboden ausbreiten. Dies soll aber bald der Vergangenheit angehören, Balken für Balken entsteht das Fichtendach. «Das Ziel ist es, das Dach und den gesamten Rohbau so schnell wie möglich fertigzustellen, sodass es keine Wassereinbrüche mehr gibt», erläutert Baumann die nächsten Bauschritte. In der kälteren Jahreszeit könne dann mit dem Innenausbau begonnen werden. Einige offene Stellen werden aber voraussichtlich noch bleiben.