Graubünden räumt beim Prix Lignum ab

Der Umbau des Alpgebäudes in St. Antönien wird am 1. Oktober prämiert – und dies gleich zweifach. Einerseits holt sich das Projekt in der Kategorie «Region Ost» den zweiten Platz, nach dem Landwirtschaftlichen Zentrum St. Gallen in Salez und noch vor dem Neubau der Zimmerei und Schreinerei in Matt. «Die Architekten zelebrieren das Bauen im und mit dem Bestand im Alpgebäude exemplarisch – ein Thema, das vielerorts ansteht. Alt und neu, roh und fein, grob behauen und liebevoll bearbeitet stehen ehrlich nebeneinander, ergänzen und bereichern sich gegenseitig. Es entsteht ein Reichtum an sinnlicher Erfahrung, der sich im dichten Gebrauch des Hauses widerspiegelt», schwärmen die Verantwortlichen des Prix Lignum in der Mitteilung vom Alpgebäude in St. Antönien. Der Umbau gewann nicht nur regional – gesamtschweizerisch holt sich das Projekt den «Sonderpreis Schreiner».