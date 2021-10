Erfreuliche Ernte nach schwierigem Rebjahr 

Während Winzerinnen und Winzer in anderen Weinbauregionen deutlich weniger Trauben ernten können, wird in der Bündner Herrschaft diesen Herbst eine gute Ernte eingefahren. Im Kanton Zürich etwa oder in der Waadt haben Hagelstürme beträchtliche Schäden an den Rebstöcken angerichtet, und die nasse Witterung begünstigte den Falschen Mehltau. Die Pilzkrankheit hat zwar Anfang Sommer auch Reben in Graubünden befallen. «Doch die Winzerinnen und Winzer haben vorausschauend gehandelt und konnten so verhindern, dass die Krankheit grossflächig Schaden anrichtet», sagt der Bündner Rebbaukommissär Walter Fromm. Auch vor Hagelschäden blieben die Rebberge in der Herrschaft verschont. «Somit gehört Graubünden zu den wenigen Regionen, die diesen Herbst keine unwetterbedingten Ertragsausfälle zu beklagen haben.»