Wo man die Via Spluga auch mal digital abwandern kann

Was erwartet mich im Cardinello? Könnte es gefährlich werden beim Wandern durch die berüchtigte Schlucht hinter dem Splügenpass? Und welche Sehenswürdigkeiten gibt es sonst noch auf der nächsten Via-Spluga-Etappe in Richtung Chiavenna? Wenn sich jemand vor dem Etappenstart in Splügen informieren will: Das neue interaktive Relief «Rheinquell-Kulturraum» des Naturparks Beverin hilft.