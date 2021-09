Lidl löst am Donnerstag Manor Wiesental ab

Das Einkaufscenter Wiesental in Chur feiert am Donnerstag Wiedereröffnung. Unter anderem wird eine Lidl-Filiale ihre Tore öffnen. Sie ist die insgesamt fünfte im Kanton und die 154. in der Schweiz. Wie das Unternehmen mitteilt, werden am neuen Standort in Chur auf einer Verkaufsfläche von rund 1200 Quadratmetern 2000 Produkte des täglichen Bedarfs zu finden sein. Rund drei Millionen Franken hat Lidl Schweiz in die neue Filiale investiert.