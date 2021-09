Wahlfach Rätoromanisch per Fernunterricht

Das Projekt der Lia Rumantscha richtet sich in einem ersten Schritt an die deutschsprachigen Oberstufenschulen des Kantons Graubünden für das Wahlfach 3. Fremdsprache. In den nächsten Jahren soll das Angebot auch auf Oberstufen- und Mittelschulen in der ganzen Schweiz ausgeweitet werden. Die Pädagogische Hochschule Graubünden wird ein entsprechendes Lehrmittel für alle Niveaustufen erarbeiten.