Dieses Jahr wurden weniger Menschen wegen Zecken krank

Die Zahl der FSME und Borreliose-Fällen ist im aktuellen Jahr tiefer als im Vorjahr, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilt. Das liege unteranderem daran, dass es im Jahr 2020 deutlich mehr Fälle gegeben habe, als in den Jahren davor, sagt Felix Fleisch, Leiter Infektiologie Kantonsspital Graubünden im Interview mit Radio Südostschweiz. «Es ist also nur auf das Jahr 2020 bezogen ein Rückgang. Vergleicht man die Zahlen dieses Jahres mit jenen vor 2020, so sind diese in etwa gleich.»