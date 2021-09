Einen Lehrbetrieb in 20 Minuten kennenlernen 

Schülerinnen und Schüler, die noch auf der Suche nach einer Lehrstelle für das kommende Jahr sind, können am 29. September am Bündner Online Jobday für Lehrstellensuchende teilnehmen. Der Jobday bietet regionalen Ausbildungsbetrieben und Jugendlichen die Möglichkeit, sich gegenseitig via Zoom-Meeting kennenzulernen. Der virtuelle Anlass findet bereits zum zweiten Mal statt. Organisiert wird er vom regionalen Lehrstellenportal «Lehrstellencheck.ch» von Somedia in Zusammenarbeit mit dem Verband Lehrpersonen Graubünden sowie der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSLB) Graubünden.