Wegen Klima schrillen in Chur und Davos die Alarmglocken

Die Klimabewegung Graubünden ist gewachsen. Sie hat sich neu vernetzt. Und sie arbeitet immer öfters mit grossen Umweltorganisationen zusammen. Dies wird auch diesen Samstag so sein – am 25. September ruft die Bewegung zum Klimasamstag in Chur auf. Mit dabei auch Pro Velo, Greenpeace, Pro Natura und das Bergwaldprojekt. Diese Zusammenarbeit sei wichtig, sagt Sina Joos vom Klimastreik Graubünden. «Sie zeigt, dass unsere Bewegung ernst genommen wird und auch wichtig ist.»