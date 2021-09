«Ihr seid doch alle untreu»: Bisexuelle Personen räumen mit Vorurteilen auf

Am 23. September ist internationaler «Bi Visibility Day» (dt. «Tag der bisexuellen Sichtbarkeit»). Jedes Jahr feiern Millionen Bisexuelle auf der ganzen Welt die Errungenschaft der Bi-Community. Ins Leben gerufen haben ihn Gigi Raven Wilbur und weitere bisexuelle Aktivistinnen und Aktivisten an einer Konferenz 1999 in Südafrika.