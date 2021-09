Späte Resultate bei den Schultests sorgen für Unmut

Die Resultate der regelmässigen Schultestungen kommen teilweise erst spät am Abend oder gar in der Nacht bei den Schulleitungen an. Das macht Schulen und Eltern das Leben schwer. So beschwert sich die Schulleitung einer Bündner Schule in einer E-Mail an die Redaktion, dass Resultate der getesteten Klassenpools erst um 21.30 Uhr abends bei den Verantwortlichen der Schule angekommen seien. Muss die betroffene Klasse in Quarantäne? Gilt wieder eine Maskentragpflicht? Fragen, die die Schulleitung den Eltern unter diesen Umständen erst am späten Abend beantworten kann.