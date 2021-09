Bündner gehört zu den besten Burgermachern

In der Lokhalle «Rapide» in Winterthur ging am Samstag, 4. September, die Bell Burger Challenge über die Bühne. An insgesamt zehn Grills kämpften die 40 besten Burger-Chefs und Burger-Chefinnen der Schweiz um den Titel. Den Sprung aufs Podest schaffte auch der Churer Ronny Lietha. Der 37-Jährige sicherte sich den dritten Platz.