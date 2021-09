Brieflich abstimmen und wählen wird kostenlos

Bisher hatten Bündner Stimmberechtigte auf nationaler und kantonaler Ebene drei kostenlose Möglichkeiten der Stimmabgabe: die Stimmabgabe an der Urne, die Stimmabgabe an einer vorzeitig von der Gemeinde bezeichneten Stelle sowie die briefliche Stimmabgabe durch den Einwurf in den Gemeindebriefkasten.