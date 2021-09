Wasserqualität in Bündner Badis lässt zu wünschen übrig

So wurde gemäss Mitteilung in 16 Proben jeweils ein Höchstwert überschritten, in drei Proben zwei, in zwei Proben drei und in einer Probe vier Höchstwerte. Der Höchstwert für Chlorat wurde zwölfmal, für freies Chlor zehnmal, für den pH-Wert fünfmal, für Harnstoff dreimal und für Trihalomethane, die Trübung und die Gesamtkeimzahl jeweils einmal überschritten.