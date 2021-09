Warum wir manchmal mit den Wölfen heulen

In der Wirtschaft gibt es sogar eine wissenschaftliche Theorie zu opportunistischem Verhalten. So versucht man sein Gegenüber von sich zu überzeugen, um es dann über den Tisch zu ziehen, sich also nicht an die Abmachungen zu halten. Eine Taktik, die Leonardo di Caprio als «Wolf of Wallstreet» auf der Leinwand bis zur Perfektion beherrschte. Auch hier gilt: Der kurzfristige Nutzen ist wichtiger als eine längerfristige Beziehung.