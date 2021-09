INNOVATION, QUALITÄT UND GASTGEBERTUM

Den Sternenhimmel in den Bündner Bergen finden – das verspricht bereits das Logo der AlpinTrend-Gruppe mit Sitz in Lenzerheide. Doch was ist die AlpinTrend-Gruppe? Zur AlpinTrend-Gruppe gehören auserlesene Hotels mit Charme und Charakter, abwechslungsreiche Gastronomiebetriebe, die für jeden Geschmack etwas bieten und ein einmaliger Erlebnisberg, der für Action, Spass und Adrenalin sorgt. Kurz – die AlpinTrend-Gruppe steht für Innovation in den Bergen. Luzi Bergamin, Verwaltungsratspräsident, Heinz Tschudi, Verwaltungsratsmitglied, und Elias Leu, Delegierter des Verwaltungsrats sowie Gastgeber und Direktor im Hotel «Lenzerhorn» in Lenzerheide, legen grossen Wert darauf, dass sich nicht nur der Gast in allen Betrieben aufs Herzlichste willkommen fühlt, sondern auch die Mitarbeiter ihre Stärken ausleben und sich weiterentwickeln können. Alle Betriebe der AlpinTrend-Gruppe werden unabhängig voneinander geführt. Ihnen allen gemein sind die Herzlichkeit und das innovative Gastgebertum unter dem Dach der AlpinTrend AG. Im Bereich der Buchhaltung, des Marketings und der Kommunikation sowie des Personalwesens können aufgrund der zentralen Führung Synergien optimal genutzt werden. Und doch bleibt Raum für eigene, innovative Ideen jedes einzelnen Betriebs. Zur AlpinTrend-Gruppe gehören.