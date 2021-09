Form der Steine ist für Schadensrisiko bei Steinschlägen entscheidend

Würfelförmige Brocken donnern den Hang in der Falllinie hinunter. Radförmige Steine hingegen ziehen häufig zur Seite weg und können so einen viel breiteren Bereich am Hangfuss gefährden, wie es in der Mitteilung heisst. «Das muss bei der Einschätzung von Gefahrenzonen berücksichtigt werden, aber auch bei der Platzierung und Dimensionierung von Steinschlagnetzen», lässt sich Andrin Caviezel zitieren. Er ist Forscher am SLF und Hauptautor der Studie. Radähnliche Steine würden zum Beispiel mit der schmalen Seite in Steinschlagnetze prallen. Damit konzentriere sich ihre Energie auf eine viel kleinere Fläche. Schutznetze müssten also stärker sein, heisst es in der Mitteilung.