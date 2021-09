Bogn Engiadina Scuol – Baden in reinem Mineralwasser

Bei uns baden Sie in reinem Mineralwasser. Eine grosszügige Sauna und ein vielseitiges Wellnessangebot ergänzen das Badevergnügen und sorgen für zusätzliches Wohlbefinden.

Sotsass, Vi und Lischana: Das sind nur drei der mehr als zwanzig Quellen, welche in der Region Scuol, Tarasp und Vulpera der Erde entspringen. Für den Menschen wichtige Mineralien, wie Kalium, Magnesium oder Kalzium, machen das Wasser zu einem echten Elixier des Lebens. Schon in früheren Jahrhunderten nutzen die Menschen vor Ort die Heilkraft des Wassers. Die Badekultur nahm ihren Anfang in hölzernen Badezubern. Mineralbäder und Massagen gab es im Badehaus von Scuol bereits 1956. Wirklich erstklassig wurde das Badevergnügen aber 1993: Dann wurde an der Stelle des alten Badehauses das Bogn Engiadina eröffnet – und zwar als eines der modernsten Bäder der Alpen.