625 Neustudierende starten ins Herbstsemester an der FHGR

Am Montag haben 625 Studentinnen und Studenten ihr Bachelor- oder Masterstudium an der Fachhochschule Graubünden (FHGR) begonnen. 567 Studierende nahmen gemäss Mitteilung des FHGR ein Bachelorstudium in Architektur, Bauingenieurwesen, Betriebsökonomie, Computational and Data Science, Digital Business Management, Digital Supply Chain Management, Information Science, Mobile Robotics, Multimedia Production, Photonics, Service Innovation and Design, Sport Management und Tourismus in Angriff. 58 Studierende starteten ihr Masterstudium in Business Administration.