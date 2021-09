Der Sommer macht nur eine kurze Pause

Die neue Woche beginnt in der Früh in Chur mit 11 Grad, am Nachmittag wird es 16 Grad. In Davos und St. Moritz wird es 10 bis 12 Grad. Und auf dem Weissfluhjoch steigt das Quecksilber im Thermometer auf 1 Grad. Die Nullgradgrenze sinkt auf 2800 Metern. Und die Schneefallgrenze auf 2000 Meter.

Besser sind die Wetteraussichten für Dienstag. Meteonews sagt einen Mix aus Wolken und Sonne mit Temperaturen in Chur bis 19 Grad voraus. Auch der Mittwochnachmittag dürfte recht sonnig und mit bis zu 19 Grad wieder mild werden. Am Donnerstag werden in Chur gar bis 20 Grad vorhergesagt. (so)

