Wie Arosa zum Magnet für Schwule wurde

von Daria Joos

Tourismusangebote für nicht-heterosexuelle Menschen sind in Graubünden rar. Lieber spricht man die Gäste nach ihren Ferienbedürfnissen an, ihre sexuelle Orientierung spielt keine Rolle. Dass es aber durchaus funktionieren kann, die queere Community direkt zu bewerben, zeigt die «Arosa Gay Skiweek»: Hunderte Schwule und Lesben in den Hotels, Bergrestaurants und auf den Pisten sind der Beweis dafür. Ins Leben gerufen wurde der Anlass vom Aroser Hotelier Christian «Hitsch» Leu.