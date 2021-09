Die internationale Denkweise wird in Zuoz im Schulalltag gelebt

Beat Sommer ist kein neues Gesicht am Lyceum Alpinum Zuoz. Er war bereits ab 1991 für sieben Jahre Leiter des Mädcheninternats und von 2004 bis 2014 Rektor. Nach Zwischenstopps an der Swiss International Scientific School Dubai und am Hochalpinen Institut Ftan ist Sommer wieder als Rektor nach Zuoz zurückgekehrt. Die Anfrage, ob er wieder die Leitung der Internatsschule übernehmen wolle, sei überraschend gekommen, sagt er.