Der Meisterschwimmer ist zurück

Seit Kurzem gibt es wieder Fischotter in Graubünden. Das Bündner Naturmuseum informiert deswegen über den heimlichen Rückkehrer in seiner neuen Sonderausstellung. Zahlreiche Exponate, Bilder und Filme geben zwischen dem 16. September und 16. Januar Auskunft über das Leben dieser Tiere. Ausserdem bietet das Museum viele Führungen und Vorträge an.