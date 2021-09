Schierser Bahnhof soll abgebrochen werden

Ein vermutlich auf Brandstiftung zurückzuführendes Feuer hatte Anfang August beim Bahnhof Schiers einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Franken verursacht. Menschen waren beim Brand keine verletzt worden. Der an das Stationsgebäude angebaute Güterschuppen war in Vollbrand geraten, ein komplettes Übergreifen der Flammen auf den Bahnhof selbst konnte von der Feuerwehr verhindert werden. Es würden Analysen zur Grundstruktur der Gebäude vorgenommen, um abzuklären, was «man stehen lassen kann und was nicht», hatte es nach dem Brand seitens der Rhätischen Bahn (RhB) zum weiteren Vorgehen geheissen. Diese Untersuchungen seien nun weitestgehend abgeschlossen, teilte die RhB-Medien­stelle am Dienstag auf Anfrage mit.