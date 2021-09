Feierlicher Akt für über fünf Tonnen Klang

Im Turm der katholischen Marienkirche in Davos Platz klafft eine grosse rechteckige Lücke. Dieser bauliche Eingriff ist Absicht, denn für dieses Manöver braucht es Platz. Am kommenden Sonntag – es ist der eidgenössische Dank-, Buss- und Bettag – werden dem fünfstimmigen Geläut der Kirche zwei neue Glocken hinzugefügt. Sie tragen die Namen «Friedensglocke» und «St. Johannes der Täufer-Glocke» und wurden in der Glockengiesserei Perner gefertigt.