Wenn das Telefon pausenlos Sturm läutet

Monika Fehr ist Präsidentin des Bündner Apothekerverbandes und Inhaberin der Churer Steinbock-Apotheke. Sie liebt ihren Beruf. Aber was gerade ablaufe, sei etwas zu viel. «Wir sind am Anschlag», sagt sie. Sehr viele wollten einen Antigen-Schnelltest und alle hätten einen plausiblen Grund, diesen machen zu lassen. «Manche wollen ihre Grossmutter besuchen, es gibt solche, die in den Ausgang möchten, und wieder andere haben Ferien gebucht oder sind an eine Hochzeit eingeladen.» Es sei nicht an ihr, diese Gründe zu hinterfragen. Alle hätten das Recht, sich auf Corona testen zu lassen.