Biodiversität: Bündner Wald hat noch Luft nach oben

Eine Medienorientierung im Wald bietet sich beim Thema «Strategie Waldbiodiversität Graubünden 2035» geradezu an. Dass das Amt für Wald und Naturgefahren (AWN) die Medienvertreter an diesem Montagmorgen in Chant Sura bei Ramosch informiert, ist ebenfalls kein Zufall. «Das Unterengadin ist sehr vielseitig an Waldgesellschaften, ist geologisch sehr interessant und hat verschiedene Expositionen – bezüglich der Waldbiodiversität ist das Unterengadin eines der schönsten Beispiele, die wir haben», sagt Urban Maissen, Leiter des AWN.